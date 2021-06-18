За 15 лет Госинспекция по недвижимости добилась демонтажа свыше 4,3 млн квадратных метров самостроя

Госинспекции по недвижимости 20 июня исполняется 15 лет. За это время она пресекла более 75 тысяч нарушений.

Основная задача ведомства – контроль за использованием земельных участков и объектов нежилого фонда, находящихся в собственности города Москвы.

Как рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, за это время специалисты Госинспекции добились демонтажа почти 27 тысяч объектов самовольного строительства, борьбе с которыми в столице уделяется особое внимание.



«При этом около половины незаконных объектов ликвидируется добровольно», - подчеркнул вице-мэр.



За 15 лет ведомство провело более 842 тысячи мероприятий по контролю за использованием земельных участков и нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, а также 63 тысячи мероприятий по обследованию фактического использования объектов недвижимости. Из более 75 тысяч выявленных нарушений 53 тысячи приходится на нарушения в сфере землепользования, 22 тысячи - в области использования объектов столичного нежилого фонда.



«Мы стремимся сделать наш город комфортным и привлекательным. Сегодня система контроля вышла на новый уровень: модернизированы инструменты и методы контроля. Уже свыше 50% нарушений выявляется автоматизированно. Современные технологии контроля позволяют экономить время, необходимое для проведения инспекций», - рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.



До конца года Госинспекция планирует перейти на новую высокотехнологичную систему контроля объектов, а также намерена завершить инвентаризацию территории Москвы и сделать еще больший акцент на профилактике правонарушений.



Приоритет в работе Госинспекции - выявление и пресечение самостроя во всех округах города. Около четверти всех выявляемых ведомством нарушений приходится именно на нарушения требований и ограничений по использованию земельных участков, связанных со строительством, реконструкцией на нем зданий и сооружений.



Всего ведомством было выявлено около 32 тысяч объектов незаконного строительства, а общая площадь демонтированного самостроя составила свыше 4,3 млн квадратных метров. При этом освобожденные от самостроя территории благоустраиваются, для жителей создаются зеленые зоны отдыха, скверы, детские игровые и спортивные площадки.



В Москве ведется планомерная работа по созданию комфортной городской среды мирового уровня. Дворы и парки - это места для детских игр, встреч для молодого поколения, отдыха пожилых москвичей. Об этом говорил мэр Москвы Сергей Собянин, представляя программу развития города на региональной конференции партии «Единая Россия». «Сегодня мы хотим создать город вокруг человека, его желаний и потребностей», - отметил глава города.

