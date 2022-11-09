Meta сократит более 11 тысяч сотрудников

«Я решил сократить размер нашей команды», - приводит РИА Новости слова Цукерберга.

Он отметил, что также был принят ряд дополнительных мер, таких как снижение дискреционных расходов и продление приостановки найма на первый квартал. Цукерберг подчеркнул, что такие меры связаны с тем, что доходы компании оказались намного ниже ожиданий, в том числе из-за макроэкономических условий и роста конкуренции.

По данным СМИ, общая численность Meta — более чем 87 тысяч сотрудников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

