Meta сократит более 11 тысяч сотрудников
Американская компания Meta (признана экстремистской и запрещена в России) уволит более 11 тысяч сотрудников, или почти 13% от всего персонала. Об этом сообщил ее создатель Марк Цукерберг.
«Я решил сократить размер нашей команды», - приводит РИА Новости слова Цукерберга.
Он отметил, что также был принят ряд дополнительных мер, таких как снижение дискреционных расходов и продление приостановки найма на первый квартал. Цукерберг подчеркнул, что такие меры связаны с тем, что доходы компании оказались намного ниже ожиданий, в том числе из-за макроэкономических условий и роста конкуренции.
По данным СМИ, общая численность Meta — более чем 87 тысяч сотрудников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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