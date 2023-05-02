«Фанагория» завершила 2022 год рекордными показателями

Открытое акционерное общество «Агропромышленная фирма «Фанагория» закончило 2022 год с рекордными финансовыми результатами. Это одно из крупнейших и ведущих винодельческих предприятий России, расположенное в Краснодарском крае.

Согласно данным Российских стандартов бухгалтерского учета, годовая чистая прибыль «Фанагории» составила 1миллиард, 370 миллионов рублей. Это почти на 31% превышает показатели предыдущего рекордного 2021 года. При этом выручка винодельческого предприятия в 2022 году увеличилась на 14,5%, и впервые оказалась больше 5,736 миллиарда рублей.

Инвестиционные вложения в развитие производства в 2022 году составили почти 485 миллионов рублей. Объём выпуска винодельческой продукции сохранился на уровне 2021 года - 2 миллиона декалитров. В общей структуре проводится планомерное наращивание объемов производства премиальных вин.

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Виноградники «Фанагории» общей площадью 4 тысячи гектаров разбиты на Таманском полуострове и в окрестностях станицы Гостагаевской в районе Анапы. Предприятие в текущем году намерено высадить еще 400 га молодых виноградников. В планах – наращивание винодельческого производства на 15% - до 2,3 миллиона дал.

В России сейчас отмечается бум на производство вина из отечественного винограда. Как заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» глава информационного центра WineRetail Александр Ставцев, это негативно сказывается на качестве коньяка на прилавках магазинов.

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ФОТО: Пресс-служба Абрау-Дюрсо
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