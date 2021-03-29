Академия спорта «Динамо» одобрена госэкспертизой
Проектная документация и инженерные изыскания Академии спорта «Динамо» получили положительное заключение государственной экспертизы. Об этом сообщил застройщик академии группа компаний «Галс» (владелец бренда «Галс-Девелопмент»).
Многофункциональный спортивно-тренировочный комплекс будет построен на Ленинградском проспекте в Москве на участке более 4 га в рамках комплексной реконструкции территории Центрального стадиона «Динамо».
«Мы успешно проходим все этапы подготовки к строительству нового спортивного объекта — Академия спорта «Динамо». Сейчас ведутся активные работы по получению разрешения на строительство и подготовке строительной площадки. Я уверен, что новый многофункциональный спортивно-тренировочный комплекс станет одним из самых значимых спортивных объектов Москвы», — заявил руководитель бизнес-направления «Девелопмент» ГК «Галс» Иван Зуев.
На объекте уже начались работы по подготовке строительной площадки: участок изолирован и возведено ограждение, выставлены стационарные посты для размещения охраны, подведены временные электрические сети для питания временных сооружений, активно ведется очистка поверхности площадки от строительного мусора, бетонных и асфальтовых покрытий.
В июле 2020 года ГК «Галс» подписала договор с «Управляющей компанией «Динамо» на проектирование и полное сопровождение проекта Академия спорта «Динамо».
В Академии спорта на двух этажах разместятся зоны для командных видов спорта (баскетбол, гандбол, волейбол, мини-футбол) с трибунами, рассчитанными на 1000 человек, и помещениями для проведения профессиональных соревнований. Предусмотрены гимнастический зал и зал хореографии, а также зоны ледовых видов спорта и единоборств с ковром для борьбы, татами и рингом.
Комплекс также рассчитан на появление административных помещений, магазина сувениров, кафе. Будет построена эксплуатируемая кровля, амфитеатр с видом на Петровский парк и паркинг, в том числе для автобусов. Согласно проекту, прилегающую территорию обустроят.
Академия спорта «Динамо» - второй проект, в котором «Галс» выступает в качестве fee-девелопера. В конце 2019 года Группой компаний введен в эксплуатацию МФК «Матч Поинт» на Кутузовском проспекте, особенностью которого стала шестиэтажная спортивная волейбольная арена, рассчитанная на 3500 зрителей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+8 711 / сут.
Умерли
98 033+293 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+7 280 / сут.
- Песков: в Москве серьёзно обеспокоены эскалацией напряженности в Донбассе
- Песков: Антонов ещё не докладывал Путину об отношениях с США
- Песков заявил, что Путин постоянно подшучивает над ним 1 апреля
- Пенсионерка из Крыма получила 12 лет колонии за шпионаж в пользу Украины
- Песков заявил, что Путин пока не планирует контактировать с Зеленским
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru