Академия спорта «Динамо» одобрена госэкспертизой

На объекте уже начались работы по подготовке строительной площадки: участок изолирован и возведено ограждение, выставлены стационарные посты для размещения охраны, подведены временные электрические сети для питания временных сооружений, активно ведется очистка поверхности площадки от строительного мусора, бетонных и асфальтовых покрытий.

В июле 2020 года ГК «Галс» подписала договор с «Управляющей компанией «Динамо» на проектирование и полное сопровождение проекта Академия спорта «Динамо».

В Академии спорта на двух этажах разместятся зоны для командных видов спорта (баскетбол, гандбол, волейбол, мини-футбол) с трибунами, рассчитанными на 1000 человек, и помещениями для проведения профессиональных соревнований. Предусмотрены гимнастический зал и зал хореографии, а также зоны ледовых видов спорта и единоборств с ковром для борьбы, татами и рингом.

Комплекс также рассчитан на появление административных помещений, магазина сувениров, кафе. Будет построена эксплуатируемая кровля, амфитеатр с видом на Петровский парк и паркинг, в том числе для автобусов. Согласно проекту, прилегающую территорию обустроят.

Академия спорта «Динамо» - второй проект, в котором «Галс» выступает в качестве fee-девелопера. В конце 2019 года Группой компаний введен в эксплуатацию МФК «Матч Поинт» на Кутузовском проспекте, особенностью которого стала шестиэтажная спортивная волейбольная арена, рассчитанная на 3500 зрителей.



