В бизнес-центре «Искра-Парк» появится стоматологическая клиника

В бизнес-центре «Искра-Парк» откроется частная стоматологическая клиника премиум-класса и Учебный центр для профильной подготовки врачей и других сотрудников стоматологических клиник. ГК «Галс» (владелец бренда «Галс-Девелопмент») заключила договор долгосрочной аренды в этом офисно-деловом центре с ООО «Ордовский и коллеги». Общая площадь арендуемых помещений составила около 325 кв. м на 1 этаже центра. Срок аренды составляет 10 лет.

Современный офисно-деловой центр должен сочетать в себе не только пространство, в котором можно комфортно работать, но обладать многофункциональной инфраструктурой, заявила директор департамента коммерческого управления «Галс-Девелопмент» Светлана Мазур.

«Мы рады приветствовать нашего нового арендатора и надеемся, что престижное расположение БЦ «Искра-Парк» и самые современные комфортные условия для арендаторов сделают наше партнерство взаимовыгодным и долгосрочным», — сказала она.

В свою очередь владелец стоматологической клиники «Ордовский и коллеги», кандидат медицинских наук Владимир Ордовский-Танаевский заявил о необходимости соответствия помещения клиники ее высоким стандартам, ориентированным на повышение качества жизни пациентов.

«Мы надеемся, что открытие новой современной клиники в офисно-деловом центре «Искра-Парк» расширит наши возможности, и мы сможем сделать здоровыми и счастливыми еще больше людей», — отметил он.