В бизнес-центре «Искра-Парк» появится стоматологическая клиника
В бизнес-центре «Искра-Парк» откроется частная стоматологическая клиника премиум-класса и Учебный центр для профильной подготовки врачей и других сотрудников стоматологических клиник. ГК «Галс» (владелец бренда «Галс-Девелопмент») заключила договор долгосрочной аренды в этом офисно-деловом центре с ООО «Ордовский и коллеги». Общая площадь арендуемых помещений составила около 325 кв. м на 1 этаже центра. Срок аренды составляет 10 лет.
Современный офисно-деловой центр должен сочетать в себе не только пространство, в котором можно комфортно работать, но обладать многофункциональной инфраструктурой, заявила директор департамента коммерческого управления «Галс-Девелопмент» Светлана Мазур.
«Мы рады приветствовать нашего нового арендатора и надеемся, что престижное расположение БЦ «Искра-Парк» и самые современные комфортные условия для арендаторов сделают наше партнерство взаимовыгодным и долгосрочным», — сказала она.
В свою очередь владелец стоматологической клиники «Ордовский и коллеги», кандидат медицинских наук Владимир Ордовский-Танаевский заявил о необходимости соответствия помещения клиники ее высоким стандартам, ориентированным на повышение качества жизни пациентов.
«Мы надеемся, что открытие новой современной клиники в офисно-деловом центре «Искра-Парк» расширит наши возможности, и мы сможем сделать здоровыми и счастливыми еще больше людей», — отметил он.
«Искра-Парк» — офисно-деловой центр класса «А» для крупного бизнеса, который располагается в престижном районе Беговой и имеет прямой доступ к ключевым магистралям города. Объект выполнен по уникальному архитектурному проекту бюро SPEECH. Футуристическое здание с уникальной «бриллиантовой огранкой» состоит из четырех секций переменной этажности от 8 до 17 этажей. В нем обеспечена удобная горизонтальная и вертикальная логистика, общая площадь для арендаторов составляет 55 тыс. кв. м.
На первых этажах расположены кафетерий, кофейня, кулинария и столовая, а также подземный паркинг, оборудованный зарядными устройствами для электрокаров. В состав многофункционального комплекса входит также жилой корпус.
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