Агрокомплекс семьи экс-главы Минсельхоза Ткачёва получил рекордную прибыль
Агропромышленный комплекс имени Н.И.Ткачева закончил 2022 год с рекордными финансовыми показателями. Его чистая прибыль увеличилась почти на четверть к 2021 году и составила 10,687 миллиарда рублей, констатируется в отчётности одного из крупнейших агропроизводителей в России.
Агрокомплекс имени Н. И. Ткачёва (бренд «Агрокомплекс Выселковский») принадлежит семье бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачёва, который также с апреля 2015 года до 18 мая 2018 возглавлял министерство сельского хозяйства. Н. И. Ткачёв — умерший в 2014 году отец чиновника.
Согласно финансовым документом, агрохолдинг показал наилучший результат по прибыли с 1999 года. При этом выручка прибавила почти 10%, достигнув почти 79 миллиардов рублей.
«Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева» объединяет 30 сельскохозяйственных предприятий в Краснодарском крае и Ростовской области. Они занимаются животноводством, растениеводством, переработкой сельхозпродукции, выпуском продуктов питания, а также розничной торговлей.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», два года назад угодья бывшего главы Минсельхоза возглавили список самых дорогих землевладений России по версии Forbes.
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