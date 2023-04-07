Агрокомплекс семьи экс-главы Минсельхоза Ткачёва получил рекордную прибыль

Агропромышленный комплекс имени Н.И.Ткачева закончил 2022 год с рекордными финансовыми показателями. Его чистая прибыль увеличилась почти на четверть к 2021 году и составила 10,687 миллиарда рублей, констатируется в отчётности одного из крупнейших агропроизводителей в России.

Агрокомплекс имени Н. И. Ткачёва (бренд «Агрокомплекс Выселковский») принадлежит семье бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачёва, который также с апреля 2015 года до 18 мая 2018 возглавлял министерство сельского хозяйства. Н. И. Ткачёв — умерший в 2014 году отец чиновника.