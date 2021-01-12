Москвичи стали приобретать квартиры с местом для гардеробных и кабинета

В 2020 году в проектах компании «Донстрой» было приобретено 6215 квартир. Больше всего лотов реализовано в жилых кварталах «Символ» в Лефортово, «Сердце Столицы» на Шелепихинской набережной и «Огни» в районе Раменки.



В «Символе» был зафиксирован рекорд по продажам среди прочих проектов: в декабре там было продано 380 лотов. Предложение во всех корпусах жилого квартала «Сердце Столицы» было полностью реализовано. «Огни» стали самыми успешными в Раменках, вторая очередь проекта за несколько месяцев со старта продаж была полностью распродана. В пятерку самых популярных вошли также Fresh на юге Москвы и «Событие» в Раменках.



По данным аналитиков «Донстрой», 63% сделок приходится на проекты бизнес-класса, 32% - комфорт-класса. В проектах бизнес-класса наблюдается спрос на двухкомнатные и трехкомнатные лоты (по трети всех сделок). Зафиксирован тренд на увеличение площади приобретаемых квартир, выбор лотов с лоджиями и балконами, а также с дополнительным пространством под гардеробные и кабинет.



Средний процент сделок по ипотеке в комфорт- и бизнес-классах составляет 60% от общего объема продаж, в домах премиум и de luxe ипотека не превышает 26%. Специалисты отмечают, что рост доли ипотеки в компании связан с запуском госпрограммы, а также собственной программы «Донстроя» и ВТБ с дополнительным субсидированием ставки до 0,1% на первый год кредитования.

