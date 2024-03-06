В районе Измайлово завершили строительство трех жилых корпусов по реновации

В районе Измайлово построили три жилых корпуса для переселения по программе реновации. Об этом сообщил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

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«Cтиль, архитектура и ландшафтный дизайн новостройки «перекликаются» с соседними домами. На ее первых этажах откроются точки услуг и магазины», – сказал он.

Новый дом реализован по индивидуальному проекту. Три корпуса переменной этажности объединены подземной автостоянкой, крыша украшена декоративным парапетом. Также в ходе строительства было предусмотрено благоустройство закрытого дворового пространства с двумя игровыми детскими площадками и спортивной зоной.

В новом доме разместилось 539 квартир. Первые этажи останутся нежилыми, на месте обустроят технические помещения и зону почтовых ящиков. Для удобства маломобильных граждан вход в жилые корпуса и пол вестибюля обустроят в единый уровень с поверхностью земли.

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ФОТО: Департамент строительства города Москвы
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