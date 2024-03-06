В районе Измайлово завершили строительство трех жилых корпусов по реновации

«Cтиль, архитектура и ландшафтный дизайн новостройки «перекликаются» с соседними домами. На ее первых этажах откроются точки услуг и магазины», – сказал он.

Новый дом реализован по индивидуальному проекту. Три корпуса переменной этажности объединены подземной автостоянкой, крыша украшена декоративным парапетом. Также в ходе строительства было предусмотрено благоустройство закрытого дворового пространства с двумя игровыми детскими площадками и спортивной зоной.

В новом доме разместилось 539 квартир. Первые этажи останутся нежилыми, на месте обустроят технические помещения и зону почтовых ящиков. Для удобства маломобильных граждан вход в жилые корпуса и пол вестибюля обустроят в единый уровень с поверхностью земли.

