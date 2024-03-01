В районе Очаково-Матвеевское построят два дома по реновации
В районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы появится два дома в рамках программы реновации. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
«В одном из домов будет два подъезда, во втором – три, объединенных одноэтажным стилобатом. Общая площадь всего комплекса составит порядка 126 тысячи квадратных метров», – добавила она.
На данный момент утверждены изменения в правила землепользования и застройки. Реализация проекта улучшит жилищные условия жителей столицы, ставших участниками программы.
Реновацию утвердили 1 августа 2017 года, в ней участвует более пяти тысяч домов, в которых проживает более миллиона москвичей. Новостройки, которые ранее ввели в эксплуатацию, позволили расселить около тысячи пятиэтажных домов.
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