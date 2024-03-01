В районе Очаково-Матвеевское построят два дома по реновации

В районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы появится два дома в рамках программы реновации. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

«В одном из домов будет два подъезда, во втором – три, объединенных одноэтажным стилобатом. Общая площадь всего комплекса составит порядка 126 тысячи квадратных метров», – добавила она.

На данный момент утверждены изменения в правила землепользования и застройки. Реализация проекта улучшит жилищные условия жителей столицы, ставших участниками программы.

Реновацию утвердили 1 августа 2017 года, в ней участвует более пяти тысяч домов, в которых проживает более миллиона москвичей. Новостройки, которые ранее ввели в эксплуатацию, позволили расселить около тысячи пятиэтажных домов.

