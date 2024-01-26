Собянин рассказал, каким будет московский городской вокзал Петровско-Разумовская
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве городского вокзала «Петровско-Разумовская», который улучшит транспортную доступность районов Бутырский, Тимирязевский, Марфино. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.
Как отметил мэр, вокзал объединит строящуюся станцию МЦД-1, МЦД-3, две линии метро, а также маршруты наземного транспорта.
Собянин уточнил, что уже завершена реконструкция путепроводов через железнодорожные пути. В то же время возводятся пассажирская платформа и надземный вестибюль для МЦД-1.
«В будущем вокзал сможет принимать поезда высокоскоростной магистрали из Санкт-Петербурга», — написал градоначальник, добавив, что для пассажиров будет доступна удобная пересадка за пределами центра города.
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