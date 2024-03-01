В Госдуме спрогнозировали увеличение числа отказов россиянам в ипотеке

Кредитные организации станут чаще отказывать россиянам в выдаче ипотеки после новых мер Центробанка, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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По его словам, даже наличие достаточного первоначального взноса у потенциального заемщика с высокой кредитной нагрузкой потребует от банков увеличить резервирование.

Аксаков полагает, что новые меры Центробанка приведут к снижению количества выданных займов и стабилизируют рынок ипотеки. При этом депутат допустил, что в качестве альтернативы ипотеке застройщики будут предлагать покупателям рассрочку, пишет «Газета.Ru».

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в пятницу заявила о перегреве на рынке первичной недвижимости. По ее словам, во второй половине 2023 года ипотека ежемесячно росла в среднем на 3,2%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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