В Госдуме спрогнозировали увеличение числа отказов россиянам в ипотеке

По его словам, даже наличие достаточного первоначального взноса у потенциального заемщика с высокой кредитной нагрузкой потребует от банков увеличить резервирование.

Аксаков полагает, что новые меры Центробанка приведут к снижению количества выданных займов и стабилизируют рынок ипотеки. При этом депутат допустил, что в качестве альтернативы ипотеке застройщики будут предлагать покупателям рассрочку, пишет «Газета.Ru».

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в пятницу заявила о перегреве на рынке первичной недвижимости. По ее словам, во второй половине 2023 года ипотека ежемесячно росла в среднем на 3,2%, передает «Радиоточка НСН».

