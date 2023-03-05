В двух столичных районах прошли масленичные гуляния
Префектура ЮВАО совместно с компанией «Донстрой» провела «Русские спортивные забавы» в стиле масляничных гуляний. Мероприятие организовали для жителей проекта «Символ» в Лефортово.
В парке жилого комплекса «Зеленая река» жители смогли посмотреть выступления профессиональных артистов, посетить мастер-классы, принять участие в традиционных русских играх и спортивных соревнованиях. Для гостей приготовили блины и чай.
Аналогичный праздник девелопер организовал в жилом комплексе «Сердце Столицы» на Шелепихинской набережной. В комплексе заселено уже более 4000 квартир. В шаговой доступности от домов функционирует необходимая инфраструктура, включая муниципальный детский сад, завершается строительство школы.
Проект «Сердце Столицы» близится к завершению: здесь уже ведено в эксплуатацию девять домов, строится последний корпус. На территории есть Центральный парк (2,1 га) со спортивным стадионом, воркаут-зоной, пространством для отдыха с шезлонгами, событийной площадью, магазины, кафе, рестораны, образовательные и спортивные студии. В прошлом году здесь открылись школа № 1253 на 500 учеников и детский сад на 225 малышей.
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