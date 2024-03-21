Стоимость жилья в ближайшем Подмосковье за год выросла на 11%

Наибольший рост пришелся на среднеэтажные жилые комплексы. Квадратный метр жилья в таких проектах вырос в цене на 17,8% - до 202,8 тысячи рублей.

При этом стоимость «квадрата» в малоэтажных жилых комплексах потеряла в цене 6% и составила 183,3 тысячи рублей. В целом цена квадратного метра в ближнем Подмосковье в данный момент находится на уровне 205,4 тысячи рублей, пишет газета «Известия».

Ранее стало известно, что районами Москвы с самым дешевым квадратным метром жилья стали Восточный, Внуково и Некрасовка, отмечает «Радиоточка НСН».

