Стоимость жилья в ближайшем Подмосковье за год выросла на 11%

За прошедший год средняя стоимость квадратного метра жилья в наиболее близких к столице локациях Московской области увеличилась на 11,3%, следует из данных компании «НДВ Супермаркет Недвижимости».

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Наибольший рост пришелся на среднеэтажные жилые комплексы. Квадратный метр жилья в таких проектах вырос в цене на 17,8% - до 202,8 тысячи рублей.

При этом стоимость «квадрата» в малоэтажных жилых комплексах потеряла в цене 6% и составила 183,3 тысячи рублей. В целом цена квадратного метра в ближнем Подмосковье в данный момент находится на уровне 205,4 тысячи рублей, пишет газета «Известия».

Ранее стало известно, что районами Москвы с самым дешевым квадратным метром жилья стали Восточный, Внуково и Некрасовка, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:НедвижимостьЖильеПодмосковье

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