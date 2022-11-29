Собянин: Дома по программе реновации сдают строго по графику
Дома по программе реновации московского жилфонда сдают в эксплуатацию строго по графику, до конца этого года в новостройках будут жить уже 100 тысяч москвичей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра заселяемого по программе реновации дома на улице Мельникова в Таганском районе.
По его словам, всего нужно переселить порядка миллиона москвичей. Собянин отметил, что в Таганском районе в программу реновации входят 16 домов, на сегодняшний день переселяют жителей из пяти домов.
«Насколько я знаю, практически отказов нет. 95% - все уже согласились, переезжают. Я надеюсь, Новый год вы отпразднуете в новых квартирах», - сказал мэр.
Пресс-служба мэра и правительства Москвы напомнила, что в 16 жилых домах, включенных в программу реновации в Таганском районе, проживают 2,2 тысячи человек. При этом были определены этапы переселения жителей: пять домов - 2020-2024 годы, семь домов - 2025-2028 годы, четыре дома - 2029-2032 годы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+4 928 / сут.
Умерли
392 тыс.+53 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 863 / сут.
- Путин призвал к быстрой интеграции судебной системы новых территорий РФ
- ВС России уничтожили украинский ЗРК «Оса-АКМ»
- На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
- Путин заявил, что права и свободы россиян должны быть незыблемы
- Конкурс красоты среди коров прошел в Якутии
- Путин разрешил АвтоВАЗу приобрести «РН Банк»
- СМИ: в Париже расследуют законность покупки дочерью Керимова вилл на Ривьере
- В Одессе мужчину посадили на 15 лет за российский флаг
- Metallica отправится в мировое турне с новым альбомом
- Столтенберг заявил, что диалог НАТО с Россией не работает
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru