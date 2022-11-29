Собянин: Дома по программе реновации сдают строго по графику

Дома по программе реновации московского жилфонда сдают в эксплуатацию строго по графику, до конца этого года в новостройках будут жить уже 100 тысяч москвичей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра заселяемого по программе реновации дома на улице Мельникова в Таганском районе.

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По его словам, всего нужно переселить порядка миллиона москвичей. Собянин отметил, что в Таганском районе в программу реновации входят 16 домов, на сегодняшний день переселяют жителей из пяти домов.

«Насколько я знаю, практически отказов нет. 95% - все уже согласились, переезжают. Я надеюсь, Новый год вы отпразднуете в новых квартирах», - сказал мэр.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы напомнила, что в 16 жилых домах, включенных в программу реновации в Таганском районе, проживают 2,2 тысячи человек. При этом были определены этапы переселения жителей: пять домов - 2020-2024 годы, семь домов - 2025-2028 годы, четыре дома - 2029-2032 годы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияМоскваРеновация ЖильяСергей Собянин
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