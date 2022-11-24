Загрутдинов: Дом по программе реновации в Нагорном введут в эксплуатацию в 2023 году

Жилой дом для переселения граждан по программе реновации введут в эксплуатацию в столичном районе Нагорный в 2023 году, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«В настоящее время идет возведение надземной части здания», - сказал он.

Отмечается, что в доме будет 318 квартир, три из них оборудуют для маломобильных жильцов. В новостройке предусмотрено три секции, в каждой установят грузопассажирские лифты. Отделка в квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.

На первом этаже здания будут располагаться магазины, кафе и секции для детей. Дом оборудуют системами охраны входа в здание и видеонаблюдением. Для жителей предусмотрена также подземная и плоскостная парковки.

