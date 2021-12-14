СМИ: Цены на арендное жилье в России выросли на 31% за год
Стоимость аренды жилья в крупных городах России за год выросла на 31%. Об этом пишут Известия.
Средняя цена съемного жилья по стране составила 23 тысячи рублей. При этом наибольший рост стоимости отмечается в сегменте однокомнатных квартир в Москве, Казани, Петербурге, Екатеринбурге и Челябинске, пишет РИА ФАН.
Как отметил руководитель проектов развития вторичной недвижимости и долгосрочной аренды «Авито Недвижимость» Сергей Хахулин, спрос на аренду с января нынешнего года вырос на 24%.
Согласно данным «Циан.Аналитики», средняя ставка долгосрочной аренды однокомнатных квартир за год выросла на 21%, до 20,4 тысячи рублей, двухкомнатных — до 30,3 тысячи рублей (плюс 23%), трехкомнатных — на 20%, до 45,8 тысячи рублей.
Эксперты отмечают, что спрос на аренду квартир вырос из-за продажи россиянами жилья в пользу покупки квартиры в новостройке. Также на рост спроса на съемное жилье повлияли увеличение ипотечных ставок и рост цен на недвижимость, на фоне которых гражданам пришлось отложить приобретение квартир, отмечает Ura.ru.
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