СМИ: Цены на арендное жилье в России выросли на 31% за год

Средняя цена съемного жилья по стране составила 23 тысячи рублей. При этом наибольший рост стоимости отмечается в сегменте однокомнатных квартир в Москве, Казани, Петербурге, Екатеринбурге и Челябинске, пишет РИА ФАН.

Как отметил руководитель проектов развития вторичной недвижимости и долгосрочной аренды «Авито Недвижимость» Сергей Хахулин, спрос на аренду с января нынешнего года вырос на 24%.

Согласно данным «Циан.Аналитики», средняя ставка долгосрочной аренды однокомнатных квартир за год выросла на 21%, до 20,4 тысячи рублей, двухкомнатных — до 30,3 тысячи рублей (плюс 23%), трехкомнатных — на 20%, до 45,8 тысячи рублей.

Эксперты отмечают, что спрос на аренду квартир вырос из-за продажи россиянами жилья в пользу покупки квартиры в новостройке. Также на рост спроса на съемное жилье повлияли увеличение ипотечных ставок и рост цен на недвижимость, на фоне которых гражданам пришлось отложить приобретение квартир, отмечает Ura.ru.

