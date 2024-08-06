«Сбер» повышает ставки по рыночной ипотеке
6 августа 202401:32
«Сбер» с 6 августа повысит ставки по рыночной ипотеке, сообщает «РЕН ТВ».
Минимальная ставка составит 20%. Это связано с решением Банка России повысить ключевую ставку до 18% годовых.
В банке указали, что по заявкам, принятым до 6 августа включительно, будут действовать предыдущие условия кредитования.
Кроме того, с 6 августа ВТБ повысит минимальную ставку по ипотеке до 20,5%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru