«Остров», «Событие» и «Символ» - лидеры продаж среди жилых комплексов Москвы

Ввод жилья в России в первом квартале вырос почти на 65% по сравнению с тем же периодом 2021 г., в Москве - на 38%, сообщает Росстат. За период с января по конец марта в стране введены в эксплуатацию 29,3 млн кв. м жилой недвижимости. Абсолютным лидером продаж на столичном рынке жилых комплексов во всех ценовых сегментах стал проект «Остров» в Мнёвниковской пойме от Донстрой. За первые три месяца 2022 г. в комплексе продана 661 квартира, что на 64% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Остров» демонстрирует высокие темпы продаж благодаря разнообразию выбора и наполнению проекта. Сегодня там представлен широкий пул квартир в пяти кварталах: 1000 лотов с панорамными видами на реку, Москворецкий парк и Москва-Сити. «Остров» привлекает своей уникальной локацией, самодостаточной инфраструктурой, включающей три крупных социальных кластера со школами и детскими садами, различные спортивные объекты и богатством планировочных решений: от функциональных студий до просторных семейных резиденций и роскошных пентхаусов.

В топ-5 самых популярных проектов Москвы также вошел комплекс «Событие», где в I квартале текущего года Донстрой реализовал 384 квартиры, что на 20% больше, чем за первые три месяца 2021 года. Сегодня в квартале на выбор покупателя - первый дом со sky-мостами и sky-парком в Москве, два небоскреба в стиле ар-деко в пятой очереди, последние квартиры с видом на парк в третьем квартале.

«Событие» пользуется популярностью благодаря идеальному для мегаполиса расположению. До центра города отсюда всего 15 минут, при этом вокруг находятся природные заказники «Долина реки Сетунь» и «Воробьевы горы», Парк Победы, Парк 50-летия Октября, Ботанический сад МГУ. В комплексе также создается одноименный ландшафтный парк площадью 24 га с богатой инфраструктурой.