«Остров», «Событие» и «Символ» - лидеры продаж среди жилых комплексов Москвы
Ввод жилья в России в первом квартале вырос почти на 65% по сравнению с тем же периодом 2021 г., в Москве - на 38%, сообщает Росстат. За период с января по конец марта в стране введены в эксплуатацию 29,3 млн кв. м жилой недвижимости. Абсолютным лидером продаж на столичном рынке жилых комплексов во всех ценовых сегментах стал проект «Остров» в Мнёвниковской пойме от Донстрой. За первые три месяца 2022 г. в комплексе продана 661 квартира, что на 64% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
«Остров» демонстрирует высокие темпы продаж благодаря разнообразию выбора и наполнению проекта. Сегодня там представлен широкий пул квартир в пяти кварталах: 1000 лотов с панорамными видами на реку, Москворецкий парк и Москва-Сити. «Остров» привлекает своей уникальной локацией, самодостаточной инфраструктурой, включающей три крупных социальных кластера со школами и детскими садами, различные спортивные объекты и богатством планировочных решений: от функциональных студий до просторных семейных резиденций и роскошных пентхаусов.
В топ-5 самых популярных проектов Москвы также вошел комплекс «Событие», где в I квартале текущего года Донстрой реализовал 384 квартиры, что на 20% больше, чем за первые три месяца 2021 года. Сегодня в квартале на выбор покупателя - первый дом со sky-мостами и sky-парком в Москве, два небоскреба в стиле ар-деко в пятой очереди, последние квартиры с видом на парк в третьем квартале.
«Событие» пользуется популярностью благодаря идеальному для мегаполиса расположению. До центра города отсюда всего 15 минут, при этом вокруг находятся природные заказники «Долина реки Сетунь» и «Воробьевы горы», Парк Победы, Парк 50-летия Октября, Ботанический сад МГУ. В комплексе также создается одноименный ландшафтный парк площадью 24 га с богатой инфраструктурой.
Проект «Символ» от Донстрой - традиционный лидер в бизнес-классе Москвы последних трех лет - в I квартале 2022 г. также показал хорошие результаты по темпам продаж. Там реализовано 302 лота, что позволило проекту занять третье место по продажам в бизнес-классе после «Острова» и «События».
«Символ» славится большим объёмом социальной, спортивной и культурной инфраструктуры. Здесь предусмотрены школы, детские сады, поликлиники, физкультурно-оздоровительные комплексы, десятки объектов для отдыха, спорта, досуга, творчества и развлечений. Ключевой элемент благоустройства - центральный парк «Зеленая река» площадью 10 га. В целом масштабное озеленение займет около 40% территории квартала.
Суммарно в I квартале 2022 г. компания Донстрой продала более 106 тыс. кв. м недвижимости - на 10% больше, чем за тот же период 2021 г. По количеству заключенных ДДУ - 1515 - Донстрой вошёл в топ-3 девелоперов Москвы в старых границах. Недавно компания была отмечена особой наградой «За вклад в улучшение облика столицы» на престижной федеральной премии в сфере недвижимости Move Realty Awards-2022.
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