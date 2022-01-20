В России впервые построят школу по международному стандарту LEED

Школа в рамках масштабного проекта «Остров» в Мневниковской пойме в Москве от компании «Донстрой» впервые в России будет построена в соответствии с требованиями международного экологического стандарта LEED.

При эксплуатации здания будет достигнута существенная экономия на энерго, водоресурсах и эксплуатационных издержках, а проектные решения сделают пребывание в школе комфортным и безопасным для детей. При строительстве будут реализованы такие решения, как высокий коэффициент светопропускания окон 72%, т.е. на грани человеческого восприятия; механические системы вентиляции с переменной и постоянной подачей воздуха, что гарантирует отсутствие сквозняков и свежий воздух; появится мониторинг уровня концентрации CO2 в помещениях; энергосберегающие окна; рекуперация тепла, позволяющая экономить энергию на отопление; индивидуальные тепловые пункты с автоматической регулировкой мощности отопления в зависимости от наружной температуры; раздельный сбор мусора для 5 типов отходов: бумаги, металла, пластика, картона, стекла, а также батареек и аккумуляторов; водоэффективная сантехника с оптимальным расходом воды; грязеулавливающие решетки для сбора уличной грязи; и другие.

Материалы и оборудование, используемые при строительстве школы «Острова», сертифицированы по российским и международным экостандартам ISO 14024, «Листок жизни», EcoMaterial.

Проекты экодевелопера «Донстрой» реализуются при участии Банка ВТБ, который поддерживает ESG-инициативы, в том числе строительство экологичных и энергоэффективных объектов.

После ввода в эксплуатацию в здании будет располагаться школа №2030, входящая в рейтинг 400 лучших московских школ.