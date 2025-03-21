Названы запрещенные с 2025 года схемы ипотеки
Центробанк России с апреля сможет прямо ограничивать выдачу ипотечных кредитов для рисковых заемщиков, сообщает «Прайм».
Вскоре регулятор получит право вводить макропруденциальные лимиты для кредитных учреждений по ипотеке, если на выплату заемщик расходует более половины своего ежемесячного дохода. Это также коснется займов на 30 лет и более.
Инициатива регулятора позволит сдержать рост закредитованности россиян и не допустить накопления рисков банками и МФО. В противном случае велика вероятность того, что заемщик не сможет погасить долг.
Ранее стало известно, что семейная ипотека на вторичное жилье станет доступна в 901 городе с 1 апреля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru