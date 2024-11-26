Лимит по семейной ипотеке на 2025 год увеличат на 2,4 трлн рублей

Лимит для банков в рамках семейной ипотеки на 2025 год будет увеличен на 2,4 трлн рублей, при этом на текущий год неиспользованный банками лимит по семейной ипотеке составляет 390 млрд рублей. Об этом сообщил Минфин в своем Telegram-канале.

Отмечается, что на сегодняшний день в рамках семейной ипотеки действует общий лимит до конца года в размере 6,25 трлн рублей, в том числе неиспользованный банками лимит. Указывается, что оператор программы «ДОМ.РФ» распределяет их между банками исходя из их заявленного спроса.

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Минфин отметил, что совместно с «ДОМ.РФ» они совершенствуют механизм распределения лимитов на выдачу ипотеки между банками. Новый механизм с автоматической возможностью выдавать кредиты банками при наличии объема неиспользованным лимитов начнет действовать с 15 декабря.

Ранее член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Константин Крохин в пресс-центре НСН заявил, что льготная ипотека привела к тому, что большинство россиян не могут позволить себе покупку жилья, передает «Радиоточка НСН».

