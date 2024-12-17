Княжевская: В районе Котловка появится еще один жилой дом по программе реновации

На юго-западе столицы в районе Котловка по адресу улица Нагорная, земельный участок 19 появится новый дом по программе реновации, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.



Она уточнила, что площадь дома составит 14,3 тысячи квадратных метров. Он будет находиться недалеко от станции метро «Нагорная».



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для реализации программы реновации в проект бюджета заложено 1,2 триллиона рублей на три года.



Программа реновации стартовала в 2017 году. Так, за 2024 год в Москве передали под заселение 59 новостроек, новое жилье получили свыше 47 тысяч человек.

