Княжевская: В районе Котловка появится еще один жилой дом по программе реновации
На юго-западе столицы в районе Котловка по адресу улица Нагорная, земельный участок 19 появится новый дом по программе реновации, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Она уточнила, что площадь дома составит 14,3 тысячи квадратных метров. Он будет находиться недалеко от станции метро «Нагорная».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для реализации программы реновации в проект бюджета заложено 1,2 триллиона рублей на три года.
Программа реновации стартовала в 2017 году. Так, за 2024 год в Москве передали под заселение 59 новостроек, новое жилье получили свыше 47 тысяч человек.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: США предупредили банки Гонконга о рисках сотрудничества с Россией
- В Астане задержаны два россиянина, находившиеся в международном розыске
- В 2025 году начнется переход на новую модель высшего образования
- На экс-гитариста «Короля и Шута» составили протокол о дискредитации армии
- В Тбилиси проходит очередная акция протеста перед зданием парламента
- СМИ: НАТО взяла на себя координацию доставки военной помощи Украине
- В Крыму предупредили о возможных отключениях мобильного интернета
- Суд продлил арест экс-замминистра обороны Попова
- Зеленский отказался от посредничества Венгрии при урегулировании конфликта
- Седокову госпитализировали после смерти бывшего мужа по настоянию невролога
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru