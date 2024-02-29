Путин поручил продлить до 2030 года программу льготной семейной ипотеки
29 февраля 202412:45
Программу семейной ипотеки следует продлить до 2030 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
«Программа семейной ипотеки действует до июля. Предлагаю продлить ее до 2030 года, уделить особое внимание семьям с детьми до 6 лет», — сказал он.
По словам президента, за последние шесть лет благодаря льготной программе свои жилищные условия улучшили миллионы семей.
Ранее сообщалось, что правительство России готовится продлить действие семейной ипотеки после 1 июля 2024 года, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru