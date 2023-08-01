Яндекс запускает новый конкурс для этичных хакеров

Яндекс организовал новый конкурс под названием «Охота над ошибками», в котором этичным хакерам предстоит искать ошибки и уязвимости в сервисе. Максимальная награда за нахождение уязвимости - 2,8 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Размер награды будет зависеть от критичности уязвимости, простоты ее использования и влияния на безопасность данных пользователей. Конкурс продлится до конца лета.

Для охотников за ошибками предусмотрены отчеты в двух категориях - IDOR, или небезопасный прямой доступ к объектам. Вторая категория - другие уязвимости, которые дают возможность получить доступ к чувствительной закрытой информации.

Отмечается, что разрешено использовать только собственные тестовые аккаунты для проверки технических ошибок.

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ФОТО: РИА Новости
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