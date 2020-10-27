Выпуск вакцины от коронавируса центра «Вектор» начался в России
Производство второй вакцины от коронавируса стартовало в Российской Федерации. Начался выпуск препарата под названием «ЭпиВакКорона», разработанного Федеральным бюджетным учреждением науки «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».
Об этом объявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на форуме «Здоровое общество», передает RT.
Президент РФ Владимир Путин 14 октября объявил о регистрации второй отечественной вакцины против COVID-19. Тогда же глава государства сообщил, что на подходе находится уже и третий препарат российской разработки.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,5 млн+16 550 / сут.
Умерли
26 589+320 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+1,0 млн / сут.
- СМИ: Депутатов «Единой России» не пустили в Думу из-за отказа сдавать тест на COVID
- Выпуск вакцины от коронавируса центра «Вектор» начался в России
- Глава Роспотребнадзора назвала фактор отказа от масочного режима
- Шойгу связал с Россией попытку «цветной революции» в Белоруссии
- Мишустин продлил льготную ипотеку в РФ до 1 июля 2021 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru