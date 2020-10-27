Выпуск вакцины от коронавируса центра «Вектор» начался в России

Производство второй вакцины от коронавируса стартовало в Российской Федерации. Начался выпуск препарата под названием «ЭпиВакКорона», разработанного Федеральным бюджетным учреждением науки «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Об этом объявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на форуме «Здоровое общество», передает RT.

Президент РФ Владимир Путин 14 октября объявил о регистрации второй отечественной вакцины против COVID-19. Тогда же глава государства сообщил, что на подходе находится уже и третий препарат российской разработки.

