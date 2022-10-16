Вакцину от рака могут изготовить до 2030 года

Семья ученых с осторожностью оценивает перспективы создания вакцины от рака, говоря, тем не менее, что у них уже были «прорывы» в этом направлении.

Предполагается, что для создания вакцины против рака будет используют мРНК-технологию — такие препараты используют генетический код вируса, который учит клетки вырабатывать антигены.

Свою вакцину против раковых опухолей разработали в российском НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова, писала «Фонтанка». Она создана на основе дендритных клеток лейкоцитов и в ряде случаев помогает даже пациентам в терминальной стадии рака, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

