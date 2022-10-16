Вакцину от рака могут изготовить до 2030 года
Новая вакцина против рака может появиться уже до 2030 года. Об этом рассказали Bloomberg немецкие ученые Угур Сахин и Озлем Туречи — разработчики прививки Pfizer/BioNTech против Covid-19.
Семья ученых с осторожностью оценивает перспективы создания вакцины от рака, говоря, тем не менее, что у них уже были «прорывы» в этом направлении.
Предполагается, что для создания вакцины против рака будет используют мРНК-технологию — такие препараты используют генетический код вируса, который учит клетки вырабатывать антигены.
Свою вакцину против раковых опухолей разработали в российском НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова, писала «Фонтанка». Она создана на основе дендритных клеток лейкоцитов и в ряде случаев помогает даже пациентам в терминальной стадии рака, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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