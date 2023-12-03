В США заявили, что в ближайшем будущем ИИ не выйдет из-под контроля

По его словам, данную технологию невозможно остановить, так как ИИ встроен во все продукты и используется там, где он обеспечивает конкурентное преимущество. Кендалл отметил, что правительство не должно мешать этому процессу.

При этом он высказался за то, чтобы США проверили безопасность ИИ и оценили его риски прежде, чем использовать в военной сфере.

Ранее в Москве искусственный интеллект провел свадьбу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

