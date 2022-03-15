В России заблокировали около 20 сервисов VPN

В России заблокировано около 20 популярных сервисов VPN, Роскомнадзор продолжит работу в этом направлении.

Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в эфире «ДумаТВ».

В декабре прошлого года на сайте Роскомнадзора появилась информация о блокировке шести популярных VPN. Причиной названа помощь в получении доступа к недостоверной информации.

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Ранее сегодня Хинштейн также сообщил, что пользователи соцсети Instagram (заблокирован в РФ Роскомнадзором) понесут ответственность за содержание контента, а не за публикацию постов. Депутат пояснил, что если пользователь разместит в своем аккаунте котиков, но ответственности не понесет, а если фейк – то наступит ответственность.


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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:БлокировкаАлександр Хинштейн
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