В России заблокировали около 20 сервисов VPN

Ранее сегодня Хинштейн также сообщил, что пользователи соцсети Instagram (заблокирован в РФ Роскомнадзором) понесут ответственность за содержание контента, а не за публикацию постов. Депутат пояснил, что если пользователь разместит в своем аккаунте котиков, но ответственности не понесет, а если фейк – то наступит ответственность.



