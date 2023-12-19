«Ростех» создаст компьютерную игру со своей техникой
Госкорпорация «Ростех» рассматривает возможность создать компьютерную игру со своей техникой. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
«В данный момент обсуждается жанр игры, платформа, партнеры для коллаборации, бюджет и концепция», — отметили в госкорпорации.
«Ростех» уже определил, что разработка должна ориентироваться на российские культурные коды и иметь воспитательный и отчасти образовательный характер. Как отметили в госкорпорации, в игре могут использовать созданные в рамках проекта «Боевые монстры "Ростеха"» концепт-арты, где военная техника и вооружения компании представлены в виде фантастических существ.
По данным компании, отечественная игровая продукция может составить конкуренцию зарубежным разработкам и заинтересовать геймеров, транслируя при этом «правильные национальные ценности».
Ранее Минтруд и Росмолодежь поддержали создание российского аналога игры The Sims, напоминает RT. В свою очередь, Минцифры выразило готовность изучить предложения отечественных разработчиков видеоигр.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Ростех» создаст компьютерную игру со своей техникой
- Умерла народная артистка РФ Александра Жигалова
- ВОЗ: COVID-19 адаптировался к человеку, но продолжает мутировать
- В Китае число жертв землетрясения возросло до 116
- Marvel уволила звезду сериала «Локи» Джонатана Мэйджорса
- Количество нарушений в сфере производства яиц за 2023 год увеличилось на 270%
- СМИ: В большинстве регионов тариф техосмотра легковушки превысил 1 тысячу рублей
- СМИ: Норвегия отказала в посадке российскому самолету с умирающим пассажиром
- СМИ: Bosch продаст заводы в России турецкому Can Holding
- При землетрясении в Китае погибли более 80 человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru