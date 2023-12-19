«Ростех» создаст компьютерную игру со своей техникой

«В данный момент обсуждается жанр игры, платформа, партнеры для коллаборации, бюджет и концепция», — отметили в госкорпорации.

«Ростех» уже определил, что разработка должна ориентироваться на российские культурные коды и иметь воспитательный и отчасти образовательный характер. Как отметили в госкорпорации, в игре могут использовать созданные в рамках проекта «Боевые монстры "Ростеха"» концепт-арты, где военная техника и вооружения компании представлены в виде фантастических существ.

По данным компании, отечественная игровая продукция может составить конкуренцию зарубежным разработкам и заинтересовать геймеров, транслируя при этом «правильные национальные ценности».

Ранее Минтруд и Росмолодежь поддержали создание российского аналога игры The Sims, напоминает RT. В свою очередь, Минцифры выразило готовность изучить предложения отечественных разработчиков видеоигр.

