В России создадут свой TikTok для школьников

Также министр напомнил, что разрабатывается отечественная система видеоконференцсвязи. Об этом проекте стало известно ещё в мае 2020 года. Тогда же в условиях дистанционного обучения в российских школах началась апробация отечественного аналога видеосервиса Zoom.

Российский сервис видеокоммуникаций, как ожидается, войдёт в образовательную платформу "Моё просвещение", которая будет содержать набор функций аудио и видео, сопоставимых с зарубежными аналогами.

