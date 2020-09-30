В России создадут свой TikTok для школьников
Министерство просвещения России планирует создать соцсеть для школьников, которая станет аналогом популярного сервиса TikTok, сообщает агентство РИА Новости.
Глава ведомства Сергей Кравцов в ходе видеоконференции с учителем из Нижегородской области Оксаной Шумагиной рассказал, что работа над отечественным TikTok для школьников ведётся совместно с компанией Mail.ru Group.
Также министр напомнил, что разрабатывается отечественная система видеоконференцсвязи. Об этом проекте стало известно ещё в мае 2020 года. Тогда же в условиях дистанционного обучения в российских школах началась апробация отечественного аналога видеосервиса Zoom.
Российский сервис видеокоммуникаций, как ожидается, войдёт в образовательную платформу "Моё просвещение", которая будет содержать набор функций аудио и видео, сопоставимых с зарубежными аналогами.
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