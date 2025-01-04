В Белоруссии зарегистрирован противоопухолевый клеточный продукт
Противоопухолевый биомедицинский клеточный продукт на основе естественных клеток-киллеров человека впервые зарегистрировали в Белоруссии. Об этом пишет издание «Медицинский вестник».
Технологию разработали эксперты Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии. Отмечается, что клеточную иммунотерапию активно применяют в клинической практике, в том числе при лечении онкологии. Такой подход дополняет традиционные методы лечения, позволяет уменьшить токсическое действие химиопрепаратов и увеличить эффективность терапии.
Для оказания помощи пациентам создают биомедицинские клеточные продукты — пересадочный материал на основе клеток человека. При этом применяются клетки, не подвергшиеся существенным манипуляциям, за исключением эмбриональных, фетальных стволовых, половых.
Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН рассказал, что ученые научились делать лекарства из малодифференцированных клеток человека, и в ближайшее время медики смогут лечить онкологию даже на четвертой стадии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru