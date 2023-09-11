Умер клонировавший овечку Долли ученый

Руководивший учеными, создавшими в 1996 году клонированную овечку Долли, шотландский ученый сэр Иэн Уилмут умер в 79 лет, говорится в сообщении Эдинбургского университета.

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Отмечается, что профессор работал вплоть до выхода на пенсию в 2012 году.

В 1995 году он возгласил группу по разработке методов клонирования или переноса ядра для последующего создания генетически модифицированных овец, что привело к появлению на свет овечки Долли спустя год.

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ФОТО: РИА Новости
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