Умер клонировавший овечку Долли ученый

Отмечается, что профессор работал вплоть до выхода на пенсию в 2012 году.

В 1995 году он возгласил группу по разработке методов клонирования или переноса ядра для последующего создания генетически модифицированных овец, что привело к появлению на свет овечки Долли спустя год.

