Учёные назвали реальный цвет Солнца

Исследователи рассказали о настоящем цвете Солнца. Оказывается, максимум интенсивности света от звезды находится в бирюзовом-зелёном диапазоне спектра. Это связано с температурой её поверхности. Причем человеческий глаз и обработка сигнала мозгом преобразуют видимый цвет в белый. Об этом сообщил младший научный сотрудник отдела физики космической плазмы Института космических исследований РАН Андрей Малыхин, передает РИА Новости.

Спор о цвете Солнца возник после того, как несколько российских средств массовой информации опубликовали статью астронома из Великобритании Аластера Ганна. Во время перевода издания разошлись во мнении о том, какое светило на самом деле: белое или зелёное.

Ранее ученые впервые зафиксировали взрыв сверхновой звезды. Отмечается, что взорвавшаяся звезда была в 100 раз больше Солнца.







