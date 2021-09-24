Учёные назвали реальный цвет Солнца
Исследователи рассказали о настоящем цвете Солнца. Оказывается, максимум интенсивности света от звезды находится в бирюзовом-зелёном диапазоне спектра. Это связано с температурой её поверхности. Причем человеческий глаз и обработка сигнала мозгом преобразуют видимый цвет в белый. Об этом сообщил младший научный сотрудник отдела физики космической плазмы Института космических исследований РАН Андрей Малыхин, передает РИА Новости.
Спор о цвете Солнца возник после того, как несколько российских средств массовой информации опубликовали статью астронома из Великобритании Аластера Ганна. Во время перевода издания разошлись во мнении о том, какое светило на самом деле: белое или зелёное.
Ранее ученые впервые зафиксировали взрыв сверхновой звезды. Отмечается, что взорвавшаяся звезда была в 100 раз больше Солнца.
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