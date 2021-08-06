Ученые впервые зафиксировали взрыв сверхновой

Астрономы Австралийского национального университета впервые зафиксировали момент взрыва сверхновой звезды, сообщил портал phys.org.

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Отмечается, что взорвавшаяся звезда была в 100 раз больше Солнца. Ученые в первый раз смогли получить подробные снимки вспышки. Обычно большинство телескопов не могут уловить момент взрыва из-за скоротечности процесса.

Данные, которые были у ученых ранее, могли рассказать только о смерти звезды. Полученную теперь информацию можно будет использовать для выявления других сверхновых.

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ФОТО: Родион Журавлёв с сайта Pixabay
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