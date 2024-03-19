ЦЕРН прекратит сотрудничество с 500 связанными с Россией специалистами

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) прекратит сотрудничество с 500 специалистами, которые связаны с Россией. Об этом сообщил официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье, передает РИА Новости.

По его словам, приостановление действия соглашения о сотрудничестве вступит в силу с 30 ноября 2024 года.

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Также Марсолье напомнил, что организация больше не получает никакого финансирования от России.

В марте 2022 года совместная работа была официальна приостановлена. При этом российские институты по-прежнему активно сотрудничали с ЦЕРН по ряду вопросов. В организации отмечали, что готовы продолжать совместную работу, так как наука должна отделяться от политических мотивов и геополитической ситуации в мире. Теперь организация официально готова применять международные санкции против России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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