ЦЕРН прекратит сотрудничество с 500 связанными с Россией специалистами

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) прекратит сотрудничество с 500 специалистами, которые связаны с Россией. Об этом сообщил официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье, передает РИА Новости.

По его словам, приостановление действия соглашения о сотрудничестве вступит в силу с 30 ноября 2024 года.