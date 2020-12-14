«Солнечную корону» во врем затмения увидят жители Земли
Вечером 14 декабря ожидается полное солнечное затмение, во время которого можно будет невооруженным глазом увидеть «корону Солнца», говорится в сообщении на сайте Московского планетария.
Максимальная фаза затмения ожидается в 19:00-19:25 мск в Южной Америке. Частные фазы затмения можно будет наблюдать в Южной Америке, Полинезии, Антарктиде и Африке. Россиянам затмение видно не будет.
По этой причине на сайте Московского планетария будет вестись трансляция этого события. Затмение будет комментировать астроном Олег Угольников.
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