«Солнечную корону» во врем затмения увидят жители Земли

Вечером 14 декабря ожидается полное солнечное затмение, во время которого можно будет невооруженным глазом увидеть «корону Солнца», говорится в сообщении на сайте Московского планетария.

Максимальная фаза затмения ожидается в 19:00-19:25 мск в Южной Америке. Частные фазы затмения можно будет наблюдать в Южной Америке, Полинезии, Антарктиде и Африке. Россиянам затмение видно не будет.

В Московском планетарии рассказали, где увидеть кольцеобразное затмение солнца

По этой причине на сайте Московского планетария будет вестись трансляция этого события. Затмение будет комментировать астроном Олег Угольников.

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ФОТО: vk.com/Дима Демин
ТЕГИ:СолнцеЗатмение
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