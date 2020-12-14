«Солнечную корону» во врем затмения увидят жители Земли

Вечером 14 декабря ожидается полное солнечное затмение, во время которого можно будет невооруженным глазом увидеть «корону Солнца», говорится в сообщении на сайте Московского планетария.

Максимальная фаза затмения ожидается в 19:00-19:25 мск в Южной Америке. Частные фазы затмения можно будет наблюдать в Южной Америке, Полинезии, Антарктиде и Африке. Россиянам затмение видно не будет.