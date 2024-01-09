СМИ: санкции не мешают росту технологического экспорта из России

Несмотря на многочисленные санкции, экономика России смогла удержаться на плаву, сообщает La Nouvelle Tribune.

Евросоюз ввел санкции против «Алросы» и ее гендиректора

По данным газеты, РФ в технологическом секторе остается эталоном, а российские технологии хорошо продаются. Они высоко ценятся в Африке и Южной Америке.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что попытки экономической изоляции страны провалились, а введенные против Москвы санкции неэффективны. На Западе признают, что ограничения оказывают на российскую экономику «меньшее влияние, чем надеялись лидеры Евросоюза».

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что заморозка активов частных инвесторов России является болезненной темой среди санкций, которые ввели после начала спецоперации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ТехнологииСанкции Против России

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