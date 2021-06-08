Смартфоны Huawei обновятся до HarmonyOS к середине следующего года

Рассылка обновлений завершится к середине 2022 года. Первыми новое операционное обеспечение получат флагманские модели. По словам сотрудников корпорации, обновятся даже те устройства, которые перестали получать поддержку EMUI.

В компании не рассказали, смогут ли владельцы техники Huawei пользоваться операционной системой Android и как будет проходит кампания по глобальному развертыванию HarmonyOS.

