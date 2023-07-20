Аксенов: в центральной части Крыма сбили беспилотник

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал. Разрушений также не наблюдается.

Накануне в Минобороны России заявили, что российские средства ПВО за сутки перехватили семь снарядов HIMARS и уничтожили 32 украинских беспилотника.

Ранее стало известно, что ВС РФ отразили три атаки ВСУ в Запорожской области. В оборонном ведомстве отчитались об уничтожении складов боеприпасов 23-й и 33-й механизированных бригад украинской армии, напоминает «Радиоточка НСН».

