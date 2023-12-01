Сбербанк занялся разработкой человекоподобных роботов

По его словам, на Западе ведущие компании сейчас оспаривают первенство в этом направлении и Сбер также намерен принять участие в борьбе за лидерство.

«Сбербанк уже несколько лет занимается разработками в сфере искусственного интеллекта, а также проектированием роботов», - рассказал Кузнецов.

Он отметил, что уже разработан робот-дезинфектор помещений, а также робот-сомелье для презентации и продажи вин. Однако они не являются человекоподобными, добавил зампред правления Сбербанка.

Ранее Илон Маск продемонстрировал человекоподобного робота Optimus, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

