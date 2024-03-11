Сайт РЖД временно не работает из-за технических проблем

РЖД занимается устранением проблем в работе сайта. Ресурс сейчас работает со сбоями и не открывается.

В компании объяснили это «техническими причинами», отметив, что сайт РЖД временно может быть недоступным для пользователей. Специалисты работают над устранением возникших проблем.

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При этом приложение «РЖД Пассажирам», кассы на вокзалах и станциях работают в штатном режиме.


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ФОТО: РИА Новости
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