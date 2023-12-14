Киностудия А24 экранизирует игру Death Stranding Хидео Кодзимы
Независимая американская киностудия А24 вместе с японской Kojima Productions экранизирует игру Death Stranding - симулятор курьера в мире постапокалипсиса.
Для работы над полнометражным игровым фильмом киностудия заключила соглашение с компанией японского гейм-дизайнера Хидео Кодзимы. На сайте А24 говорится, что партнерство обозначит новую эру в киноадаптации видеоигр.
В проекте примут участие Норман Ридус («Ходячие мертвецы») и Мадс Миккельсен («Ганнибал», «Рояль») и другие.
Death Stranding вышла в ноябре 2019 года. Она стала первой игрой Кодзимы после ухода из корпорации Konami.
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