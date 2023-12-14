Киностудия А24 экранизирует игру Death Stranding Хидео Кодзимы

Для работы над полнометражным игровым фильмом киностудия заключила соглашение с компанией японского гейм-дизайнера Хидео Кодзимы. На сайте А24 говорится, что партнерство обозначит новую эру в киноадаптации видеоигр.

В проекте примут участие Норман Ридус («Ходячие мертвецы») и Мадс Миккельсен («Ганнибал», «Рояль») и другие.

Death Stranding вышла в ноябре 2019 года. Она стала первой игрой Кодзимы после ухода из корпорации Konami.

Кинокомпания Warner Bros. 12 декабря опубликовала третий трейлер сиквела фильма «Дюна» режиссера Дени Вильнева. Премьера состоится 1 марта 2024 года, сообщает «Радиоточка НСН».

