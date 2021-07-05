Россия собирается производить автомобили на водороде

Министр отметил, что на первом этапе производство таких машин не будет массовым. Мантуров добавил, что через три года начнется выпуск автобусов на этом топливе, пишет Ura.ru.

Минпромторг также планирует заключать специнвестконтракты по комплектующим электрокарам. Как отметил Мантуров, производство электроавтомобилей начнется раньше этого срока.

