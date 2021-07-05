Россия собирается производить автомобили на водороде

Россия намерена создавать автомобили, работающие на водороде. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, работа по производству новых авто начнется в 2024 году, передает ТАСС.

Минпромторг сообщил, когда появятся автобусы на водороде в России

Министр отметил, что на первом этапе производство таких машин не будет массовым. Мантуров добавил, что через три года начнется выпуск автобусов на этом топливе, пишет Ura.ru.

Минпромторг также планирует заключать специнвестконтракты по комплектующим электрокарам. Как отметил Мантуров, производство электроавтомобилей начнется раньше этого срока.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:Денис МантуровАвтомобильМинпромторг
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