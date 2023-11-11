Российский беспилотник ТрАМП завершил первый этап летных испытаний

Ранее стало известно, что беспилотник проходит наземные испытания, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

На первом этапе были подтверждены основные заложенные при проектировании тактико-технические характеристики. В дальнейших полетах планируют нарабатывать статистику беспилотника и изучать работу систем в разнообразных условиях.

«К сожалению, не обошлось и без происшествий. Один из двух аппаратов на этапе посадки из-за сбоя автоматики сошел с полосы и потерпел аварию. В настоящее время он восстанавливается», — рассказал разработчик.

Специалисты выясняют причину инцидента, внесут коррективы, продолжат доводку ТрАМП и перейдут к полетам с полезной нагрузкой.

