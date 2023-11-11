Российский беспилотник ТрАМП завершил первый этап летных испытаний
Первый этап летных испытаний российского дальнего транспортного беспилотника ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа) завершен. яоб этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из разработчиков.
Ранее стало известно, что беспилотник проходит наземные испытания, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
На первом этапе были подтверждены основные заложенные при проектировании тактико-технические характеристики. В дальнейших полетах планируют нарабатывать статистику беспилотника и изучать работу систем в разнообразных условиях.
«К сожалению, не обошлось и без происшествий. Один из двух аппаратов на этапе посадки из-за сбоя автоматики сошел с полосы и потерпел аварию. В настоящее время он восстанавливается», — рассказал разработчик.
Специалисты выясняют причину инцидента, внесут коррективы, продолжат доводку ТрАМП и перейдут к полетам с полезной нагрузкой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru