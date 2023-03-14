СМИ: В России стартовал завершающий этап наземных испытаний беспилотника ТрАМП

Агентство опубликовало кадры, на которых первый опытный образец проходит руление, проверку и отладку систем и механизмов управления, серию пробежек без отрыва от полосы, чтобы уточнить расчетные параметры.

Беспилотник представляет собой аппарат классической самолетной схемы с прямым крылом, двухкилевым V-образным хвостовым оперением, двигателем в передней части фюзеляжа. В месте расположения грузового отсека объемом 2650 литров фюзеляж имеет плавное расширение, отмечает РЕН ТВ.

Как сообщил источник, аппарат выходит на завершающий этап подготовки к испытательным полетам.

«На машину в ближайшее время будет установлен штатный двигатель с большим трехлопастным винтом, штатные стойки шасси взамен технологических используемых для наземных рулежек. Беспилотник завершает программу наземных испытаний», — указал собеседник агентства.

Поднять ТрАМП в воздух планируется в апреле, пишет RT.

