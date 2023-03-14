СМИ: В России стартовал завершающий этап наземных испытаний беспилотника ТрАМП
Транспортный беспилотник ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа) проходит заключительный этап наземных испытаний. Об этом сообщает РИА Новости.
Агентство опубликовало кадры, на которых первый опытный образец проходит руление, проверку и отладку систем и механизмов управления, серию пробежек без отрыва от полосы, чтобы уточнить расчетные параметры.
Беспилотник представляет собой аппарат классической самолетной схемы с прямым крылом, двухкилевым V-образным хвостовым оперением, двигателем в передней части фюзеляжа. В месте расположения грузового отсека объемом 2650 литров фюзеляж имеет плавное расширение, отмечает РЕН ТВ.
Как сообщил источник, аппарат выходит на завершающий этап подготовки к испытательным полетам.
«На машину в ближайшее время будет установлен штатный двигатель с большим трехлопастным винтом, штатные стойки шасси взамен технологических используемых для наземных рулежек. Беспилотник завершает программу наземных испытаний», — указал собеседник агентства.
Поднять ТрАМП в воздух планируется в апреле, пишет RT.
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