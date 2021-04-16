Российские специалисты разрабатывают вакцину от коронавируса со вкусом ряженки

Российский институт экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге в течение года планирует завершить доклинические испытания первой в мире съедобной вакцины от COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора ИЭМ, профессора РАН Александра Дмитриева.

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По его словам, препарат будет иметь вкус, похожий на обычную ряженку. По оценкам специалистов, на завершение доклинических и проведение клинических исследований необходимо 200-220 миллионов рублей. Как предполагается, средства будут выделены из внебюджетных источников.

Доклинические исследования предполагается завершить к концу 2021 года.

Еще одну вакцину от коронавируса разрабатывают в России на базе НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФ. Она будет применяться интраназально. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко 10 апреля.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирусВакцина
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