«Росатом» построит мини-ГЭС в Киргизии

Проект, согласно соглашению, должен быть реализован за три года. Подобные ГЭС затем могут быть построены и в других областях республики.

Ранее «Росатом» заявил о том, что строительство АЭС малой мощности в Узбекистане начнется летом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

