«Росатом» построит мини-ГЭС в Киргизии

Подразделение «Росатома» компания «Росатом Сервис» заключила договор на строительство в Киргизии мини-ГЭС в Джалал-Абадской области установленной мощностью до 30 МВт, сообщает «Интерфакс».

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Проект, согласно соглашению, должен быть реализован за три года. Подобные ГЭС затем могут быть построены и в других областях республики.

Ранее «Росатом» заявил о том, что строительство АЭС малой мощности в Узбекистане начнется летом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Фадеичев
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