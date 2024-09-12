«Росатом» построит мини-ГЭС в Киргизии
12 сентября 202413:29
Подразделение «Росатома» компания «Росатом Сервис» заключила договор на строительство в Киргизии мини-ГЭС в Джалал-Абадской области установленной мощностью до 30 МВт, сообщает «Интерфакс».
Проект, согласно соглашению, должен быть реализован за три года. Подобные ГЭС затем могут быть построены и в других областях республики.
Ранее «Росатом» заявил о том, что строительство АЭС малой мощности в Узбекистане начнется летом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Еще в 11 областях Украины ввели отключения электроэнергии
- ЦБ вводит обращение цифрового рубля с июля 2025 года
- ФСБ пресекла подготовку теракта в Севастополе
- СМИ: Клаву Коку, Бьянку и JONY потребовали признать иноагентами
- «Росатом» построит мини-ГЭС в Киргизии
- Илон Маск заявил, что роботов будет в два раза больше, чем людей
- Чалый: Россия и Украина могли договориться весной 2022 года
- Режиссер Фрэнсис Форд Коппола подал в суд на Variety за статью о его поведении
- Главу «Ленбытхима» задержали по делу о хищениях при исполнении гособоронзаказа
- СМИ: Дуров начал сотрудничать с властями Франции
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru