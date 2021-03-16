«Рокот-М» возобновит запуски в 2022 году

Известно, что это будет коммерческий запуск. Как отмечает компания, она готова принимать заказы на пусковые услуги.

Eurockot - совместное предприятие Ariane Group и Центра Хруничева, базирующееся в Бремене (Германия).

Действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков в эфире НСН заявил, что у отечественных производителей есть все возможности для производства таких носителей.

«Боевые ракеты — конверсионные, а не новые ракетоносители. Это просто переделанная боевая ракета. Поэтому таких мощностей у нас хватает», - отметил он.

