«Рокот-М» возобновит запуски в 2022 году

Первый пуск российской конверсионной ракеты-носителя легкого класса «Рокот-М» без украинских комплектующих состоится во второй половине 2022 года, говорится на сайте оператора пусковых услуг, компании Eurockot Launch Services GmbH.

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Известно, что это будет коммерческий запуск. Как отмечает компания, она готова принимать заказы на пусковые услуги.

Eurockot - совместное предприятие Ariane Group и Центра Хруничева, базирующееся в Бремене (Германия).

Действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков в эфире НСН заявил, что у отечественных производителей есть все возможности для производства таких носителей.

«Боевые ракеты — конверсионные, а не новые ракетоносители. Это просто переделанная боевая ракета. Поэтому таких мощностей у нас хватает», - отметил он.

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ФОТО: Министерство обороны РФ//РИА Новости
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