«Рокот-М» возобновит запуски в 2022 году
Первый пуск российской конверсионной ракеты-носителя легкого класса «Рокот-М» без украинских комплектующих состоится во второй половине 2022 года, говорится на сайте оператора пусковых услуг, компании Eurockot Launch Services GmbH.
Известно, что это будет коммерческий запуск. Как отмечает компания, она готова принимать заказы на пусковые услуги.
Eurockot - совместное предприятие Ariane Group и Центра Хруничева, базирующееся в Бремене (Германия).
Действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков в эфире НСН заявил, что у отечественных производителей есть все возможности для производства таких носителей.
«Боевые ракеты — конверсионные, а не новые ракетоносители. Это просто переделанная боевая ракета. Поэтому таких мощностей у нас хватает», - отметил он.
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