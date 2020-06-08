Академик оценил готовность России производить «Рокоты» без Украины

Действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков в эфире НСН заявил, что у отечественных производителей есть все возможности для производства таких носителей.

«Боевые ракеты — конверсионные, а не новые ракетоносители. Это просто переделанная боевая ракета. Поэтому таких мощностей у нас хватает», - отметил он.

По словам Железнякова, подобные ракеты не являются чем-то «прорывным» и особых преимуществ не дадут: разработка просто заполнит один из пробелов линейки ракет-носителей, которая есть в распоряжении «Роскосмоса».

«На «Рокотах» мы летали, было три десятка пусков произведено за все эти годы по конверссионной программе. Единственное, встал сейчас вопрос: нет носителей такого класса, которые заполняли бы линейку ракет-носителей. Есть необходимость — будут заполнять. И потом, говорить о начале производства… Мы ещё разрабатываем «Рокот-М». Там систему управления надо сделать, испытать и прочее. Тогда уже можно говорить о производстве», - сказал собеседник НСН.

Как отмечает РИА Новости, «Рокот-М» будет разрабатываться без участия Украины. Ранее стало известно о работе над российской системой управления взамен той, что раньше создавалась в Харькове. После 2014 года украинцы прекратили поставки, что затруднило пуски носителей.

