Эксперт по химоружию рассказал, как создавался «Новичок»

Бывший член комиссии ООН по биологическому оружию в эфире НСН не исключил новые санкции для создателей нервно-паралитического газа.

Среди российских чиновников, которых коснуться санкции Европейского союза по делу Алексея Навального, могут значиться первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко и директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников. Кроме того, под ограничения также может попасть Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии.

Бывший член комиссии ООН по биологическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин в эфире НСН подтвердил, что санкции по Навальному действительно могут коснуться российского НИИ органической химии и технологии как разработчика «Новичка».

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«По моей информации, он имеет отношение к разработке "Новичка". Именно там и создавалось это химическое оружие. У нас слово "Новичок" никогда не использовалось. Это не наше. У нас была программа «Фолиант» по созданию советского бинарного нервно-паралитического газа. В этом НИИ, в том числе, он и разрабатывался. Его дорабатывали в Узбекистане, там же испытывали в местной пустыне. Может, Евросоюз и до нашего НИИ доберется. Хотя там уже больше 30 лет точно никаких работ не было. Это американцы и британцы точно знают, потому что все 90-е годы там их эмиссары сидели, не вылезали. И даже американские сенаторы там бывали неоднократно», - рассказал он.

По словам представителя МИД ФРГ, санкции направлены против конкретных лиц, которые, по мнению Брюсселя, ответственны за произошедшее с Навальным, а также принимали участие в разработке отравляющего боевого вещества типа «Новичок». Меры будут включать запрет на въезд определенных лиц в страны сообщества, ограничение на деловую активность в Евросоюзе.

Ранее правительство Германии заявило, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок». По данным Берлина, эти выводы подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.

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ФОТО: pixabay.com
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