Эксперт по химоружию рассказал, как создавался «Новичок»

«По моей информации, он имеет отношение к разработке "Новичка". Именно там и создавалось это химическое оружие. У нас слово "Новичок" никогда не использовалось. Это не наше. У нас была программа «Фолиант» по созданию советского бинарного нервно-паралитического газа. В этом НИИ, в том числе, он и разрабатывался. Его дорабатывали в Узбекистане, там же испытывали в местной пустыне. Может, Евросоюз и до нашего НИИ доберется. Хотя там уже больше 30 лет точно никаких работ не было. Это американцы и британцы точно знают, потому что все 90-е годы там их эмиссары сидели, не вылезали. И даже американские сенаторы там бывали неоднократно», - рассказал он.

По словам представителя МИД ФРГ, санкции направлены против конкретных лиц, которые, по мнению Брюсселя, ответственны за произошедшее с Навальным, а также принимали участие в разработке отравляющего боевого вещества типа «Новичок». Меры будут включать запрет на въезд определенных лиц в страны сообщества, ограничение на деловую активность в Евросоюзе.

Ранее правительство Германии заявило, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок». По данным Берлина, эти выводы подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.

